قتيل بانفجار شاحنة تيسلا أمام فندق لترامب في لاس فيغاس – (فيديو)

لاس فيغاس: أعلنت شرطة لاس فيغاس أنّ شاحنة صغيرة من طراز “سايبر تراك” التي تنتجها شركة “تيسلا” انفجرت صباح الأربعاء أمام “فندق ترامب” في المدينة الأميركية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة واستدعى إخلاء الفندق.

وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن ماكماهيل، خلال مؤتمر صحافي “هناك شخص ميت داخل سايبر تراك” بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين يعانون من “جروح طفيفة”.

Video released of Tesla Cybertruck explosion in front of Trump International Hotel in Las Vegas, recorded by surveillance camera

Police confirmed that the driver was killed in the explosion. pic.twitter.com/CgBBloixzk

