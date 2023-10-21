لاعبان إسرائيليان يرفضان خوض مباراة بالدوري التركي بسبب التضامن مع غزة

اسطنبول: رفض لاعبان بالمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم المشاركة مع فريقهما أنطاليا سبور أمام مضيفه غازي عنتاب اليوم السبت بالدوري التركي الممتاز، احتجاجا على ما ستشهده المباراة من مراسم إحياء ذكرى الفلسطينيين الذين استُشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلن المتحدث بأسم نادي أنطاليا في تصريحات صحافية أن الثنائي الإسرائيلي رمزي سفوري و ساجيف يزكيل، لن يشاركا في المباراة أمام غازي عنتاب بسبب مراسم إحياء ذكرى الفلسطينيين الذين استُشهدوا في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصدر أنطاليا الذي يتولى تدريبه نوري شاهين اللاعب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني، بيانا في وقت لاحق اليوم للتعليق على ما حدث.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم أمس الأول الخميس الوقوف دقيقة صمت خلال مباريات الأسبوع الحالي من الدوري المحلي، حدادا على الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال التصعيد العسكري في قطاع غزة.

🚨 الإتحاد التركي لكرة القدم يُعلن عن دقيقة صمت ستكون قبل إنطلاق مباريات الدوري التركي هذا الأسبوع حداداً على أرواح شهداء فلسطين! ✊🏼🇵🇸🇹🇷 🏴 شارات سوداء ستكون على أذرعة اللاعبين!#YanındayızGazze pic.twitter.com/SD2ysbSRNs — الكرة التركية 🇹🇷 (@TurkfootArb) October 19, 2023

كما سيرتدي اللاعبون شارات سوداء ويحملون شارات تشير إلى التضامن مع غزة، وذلك في أعقاب إعلان تركيا حالة الحداد في البلاد يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام من بينها صحيفة “حريت” عن اللاعبين قولهما “أنهما لن يشاركان في المراسم أو يذهبان إلى الملعب”.

وأضاف الثنائي الإسرائيلي “الأنباء السيئة القادمة من الديار، تجعل ممارسة كرة القدم مهمة شبه مستحيلة بالنسبة لنا”.

(د ب أ)