لاعبان بـ”ملابس دينية” يثيران جدلا في تونس ـ (فيديو وصورة)

تونس – “القدس العربي”: أثار لاعبان تونسيان جدلا واسعا في تونس بعد ارتدائها لملابس ذات طابع ديني خلال إحدى الحصص التدريبية.

وتم تداول صور وفيديو للاعبين عيسى العيدوني ونعيم السليتي، وهما يرتديان “عباءة وقبعة” لدى حضورهما حصة تدريبية للمنتخب التونسي لكرة القدم قبيل مواجهة منتخبي ليبيريا والمالاوي.

وأثارت الصور والفيديو انقساما واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب البعض بالفكرة على اعتبار أنه ليس هناك قانون يفرض على اللاعب زي معين خلال فترة الاستراحة، فيما لجأ آخرون لمهاجمة العيدوني والسليتي بتهمة الترويج لنمط ديني “متشدد”.



وكتب أحد النشطاء، ساخرا: “هؤلاء ليسوا من عناصر الدولة الإسلامية، وإنما لاعبان من المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم”.

وأضافت ناشطة، بتهمكم: “وكأنهما قادمان من بطولة أفغانستان لمحاربة منتخب كفار قريش!”.



فيما أبدى آخرون تعاطفهم مع العيدوني والسليتي، وكتب أحدهم “لاعبان تونسيان من مواليد فرنسا لعبا في أعرق النوادي الأوروبية، ولم يعلّق أو يسخر أحد من لباسهما الشخصي، وعندما عادا لبلادهما وقعا ضحية مرضى الإيديولوجيا”.

وكتب المحامي عبد الرزاق بن خليفة “النقاش والجدل حول لباس لاعبي المنتخب الوطني العيدوني والسليتي -وقبلها حول لباس أنس جابر- يفتقدان إلى البوصلة الصحيحة. المبدأ هو حرية اللباس ما لم يمس بالنظام العام أو يخدش الحياء”.

وأضاف: “لاعبا المنتخب لهما الحرية فيما يلبسان في الشارع طالما أن وجهيهما مكشوفين ولباسهما لا يثير أي فوضى أو فضول لا يمكن السيطرة على تداعياته. والقول إن ذلك اللباس خاص بالحركات الجهادية، هو غير صحيح فكل دول الخليج وباكستان والهنود بكل أديانهم والطوارق يلبسون الثوب والقميص”.

وسبق أن أثارت صور لنجمات تنس بـ”ملابس محتشمة” في أحد مساجد مدينة القيروان التونسية جدلا واسعا، حيث اعتبر البعض أنها “غريبة عن المجتمع التونسي”، فيما أكد آخرون أنها “بروتوكول” يلتزم به جميع زوار المسجد من النساء.

كما تعرض نبيل معلول المدرب السابق لمنتخب كرة القدم إلى انتقادات بعد قراءته مع اللاعبين لسورة الفاتحة، قبل مباراة “نسور قرطاج” أمام إنكلترا في مونديال روسيا عام 2018.



اللاعب نعيم السليتي