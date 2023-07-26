لاعبة شطرنج إيرانية خلعت الحجاب تحصل على الجنسية الإسبانية

مدريد: قالت إسبانيا اليوم الأربعاء إنها منحت جنسيتها للاعبة شطرنج إيرانية انتقلت للعيش في البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد ظهورها في إحدى المنافسات من دون حجاب وصدور مذكرة توقيف بحقها في إيران.

وظهرت سارة سادات خادم الشريعة من دون حجاب خلال مشاركتها في بطولتي الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف التابعتين للاتحاد الدولي للشطرنج واللتين أقيمتا في قازاخستان في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وأصبحت القوانين الملزمة بارتداء الحجاب محل جدل خلال الاضطرابات التي عصفت بإيران بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وقالت سارة خادم (26 عاما) إنها ليست نادمة على ما فعلته دعما لحركة الاحتجاجات على القيادة الدينية في إيران.

وقالت الصحيفة الرسمية في إسبانيا إن الحكومة أكدت منح سارة خادم الجنسية، أمس الثلاثاء، “مع مراعاة الملابسات الخاصة” في قضيتها.

(رويترز)