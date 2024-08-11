لاعبة محجبة من أصل مغربي تهدي بلجيكا ميدالية في أولمبياد باريس

لندن- “القدس العربي”:

فازت البلجيكية من أصل مغربي، سارة شعاري، بالميدالية البرونزية في مسابقة أقل من 67 كلغ في رياضة التايكواندو خلال دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

شعاري التي أحرزت بطولة العالم للتايكواندو عام 2022، أصبحت بذلك أول فتاة مسلمة محجبة في تاريخ أوروبا تفوز بميدالية أولمبية.

وتمكنت شعاري البالغة من العمر 19 عاما، من التفوق على منافستها الأوزبكية أوزيدا سوبيرجونوفا بنتيجة جولتين مقابل واحد، لتحصد الميدالية البرونزية وتضيف إنجازا جديدا إلى مسيرتها الرياضية.

وولدت سارة شعاري في 5 فبراير 2005 لأب مغربي من مدينة مكناس وأم بلجيكية، وهي تجمع بين التميز الرياضي والتفوق الأكاديمي، حيث تتابع دراستها في مجال الطب.