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لاعبة محجبة من أصل مغربي تهدي بلجيكا ميدالية في أولمبياد باريس

11 - أغسطس - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

فازت البلجيكية من أصل مغربي، سارة شعاري، بالميدالية البرونزية في مسابقة أقل من 67 كلغ في رياضة التايكواندو خلال دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

شعاري التي أحرزت بطولة العالم للتايكواندو عام 2022، أصبحت بذلك أول فتاة مسلمة محجبة في تاريخ أوروبا تفوز بميدالية أولمبية.

وتمكنت شعاري البالغة من العمر 19 عاما، من التفوق على منافستها الأوزبكية أوزيدا سوبيرجونوفا بنتيجة جولتين مقابل واحد، لتحصد الميدالية البرونزية وتضيف إنجازا جديدا إلى مسيرتها الرياضية.

وولدت سارة شعاري في 5 فبراير 2005 لأب مغربي من مدينة مكناس وأم بلجيكية، وهي تجمع بين التميز الرياضي والتفوق الأكاديمي، حيث تتابع دراستها في مجال الطب.

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  1. يقول بلي محمد من الدار البيضاء المملكة المغربية:
    أغسطس 24, 2024 الساعة 11:30 ص

    بعض الكلمات أرسمها وسط سماء الرياضة الشاسعة جد ا لكن ادا سمحتم لنا شكرا لكم نحن لانفرق بين الرياضة في كل ألوانها ذات جودة عالية مثل الجري والسباحة وكرة القدم وركوب الخيل والرماية والمصارعة ثم هده اللعبة التي تفوق فيها الرجل المتميز المعتمد على نفسه وكدالك المرأة المتميزة عن غيرها وكلاهما أظهرا براعة حتى في الفنون لا خرى فا نقول هنيئا للفائزة بالجائزة التشجيعية .

    رد

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