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لاعبو بيرنلي يرفضون مصافحة لاعب وجه إساءات عنصرية لزميلهم التونسي حنبعل المجبري- (فيديو)

1 - مارس - 2025

لاعب بريستون ميلوتين اوسماييتش

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لندن: رفض لاعبو بيرنلي مصافحة ميلوتين اوسماييتش لاعب بريستون قبل مواجهة الفريقين في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، تضامنا مع زميلهم التونسي حنبعل المجبري، الذي أشار إلى تعرضه لإساءات عنصرية مثيرة للاشمئزاز  من قبل اوسماييتش مهاجم مونتنيغرو خلال مواجهة الفريقين بدوري البطولة الإنكليزية في وقت سابق.

ودخل المجبري في مشادة ساخنة مع اوسمايتش، وسط حالة من الذهول من جانب اللاعب التونسي، قبل أن يبلغ الحكم أندرو كيتشن بما حدث معه.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، كتب المجبري عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “لن أصمت عما حدث اليوم، دائما سأتحدث عن العنصرية أينما سمعت عنها أو رأيتها، هذه هي الطريقة الوحيدة لتغيرنا كرياضة ومجتمع. أنا شخص قوي لكن لا ينبغي أن يتعرض أي شخص لتجربة مثل هذه الإساءات المثيرة للاشمئزاز داخل الملعب”.

كما أصدر بريستون بيانا أكد من خلاله أن اوسماييتش “نفى بشدة مزاعم الإساءة التي وجهها إلى  حنبعل مجبري خلال الاجتماع مع الحكام عقب المباراة اليوم”.

وقبل مباراة اليوم السبت رفض لاعبو بيرنلي مصافحة اوسماييتش، الذي تدارك على الفور ما حدث معه وقام بسحب يده.

وسجل أوسماييتش الهدف الثاني لبريستون بعد أن أحرز روبي برادي الهدف الأول ثم تكفل ويليام كين بتسجيل الهدف الثالث، خلال المباراة التي لم يشارك بها المجبري.

(أ ب)

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