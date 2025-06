لاعبو بيرنلي يرفضون مصافحة لاعب وجه إساءات عنصرية لزميلهم التونسي حنبعل المجبري- (فيديو)

لندن: رفض لاعبو بيرنلي مصافحة ميلوتين اوسماييتش لاعب بريستون قبل مواجهة الفريقين في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، تضامنا مع زميلهم التونسي حنبعل المجبري، الذي أشار إلى تعرضه لإساءات عنصرية مثيرة للاشمئزاز من قبل اوسماييتش مهاجم مونتنيغرو خلال مواجهة الفريقين بدوري البطولة الإنكليزية في وقت سابق.

Incase it wasn’t available in your location

Here’s the video of Burnley players refusing to shake Milutin Osmajic’s hand because they believe he racially abused Hannibal Mejbri https://t.co/MNv1VOipZ1 pic.twitter.com/uWcmKe4MBi

— Razak (@UtdRazak) March 1, 2025