لاعبو ريال مدريد ينتقدون فوز رودري بالكرة الذهبية

باريس: أثارت جائزة الكرة الذهبية التي تم منحها للإسباني رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، حالة من الارتباك وخيبة الأمل بين لاعبي فريق ريال مدريد الحاليين والسابقين.

ويرى نجوم الريال أن الجائزة، التي منحتها مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، كان ينبغي أن تذهب لفينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الملكي، الذي حل بالمركز الثاني في الترتيب خلف رودري.

ولم يسافر أي ممثل عن ريال مدريد إلى حفل توزيع الجوائز، الذي جرى في وقت متأخر من مساء الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد الإعلان عن أن الجائزة المرموقة لن يحصل عليها الجناح البرازيلي.

وألمح فينيسيوس جونيور نفسه إلى أنه لا يتفق مع النتيجة، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع “إكس”: “سأقدم 10 أضعاف مجهودي إذا كان يتعين علي ذلك. إنهم غير مستعدين”.

وفي بيان نشرته صحيفة “إل بايس” الإسبانية، ذكر النادي الأبيض: “من الواضح أن الكرة الذهبية لا تحترم ريال مدريد. ريال مدريد لا يذهب إلى حيث لا يتم احترامه”.

وحصد رودري الجائزة التي قام بالتصويت عليها صحافيون في استطلاع رأي نظمته مجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فيما حل فينيسيوس جونيور وزميلاه في ريال مدريد جود بيلينغهام وداني كارفاخال في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

ووصف الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب وسط ريال مدريد، التصويت بأنه “سياسة كرة قدم” وكتب على حسابه في منصة إكس بجوار صورة له مع فينيسيوس جونيور: “أخي أنت أفضل لاعب في العالم ولا يمكن لأي جائزة أن تقول غير ذلك”.

من جانبه، نشر الألماني توني كروس، الذي اختتم مسيرته الناجحة مع ريال مدريد وأعلن اعتزاله كرة القدم رسميا في صيف العام الحالي، صورة على حسابه بتطبيق إنستغرام إلى جانب فينيسيوس، وعلق عليها بجملة: “الأفضل”.

