لاعب ألماني جديد في الطريق إلى منتخب الجزائر

لندن- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في بعض الصحف والمواقع الرياضية، عن توصل المسؤولين في اتحاد كرة القدم الجزائري إلى اتفاق مع واحد من أصحاب الجنسية المزدوجة في ألمانيا، وهو متوسط ميدان نادي سان بولي الناشط في دوري “البوندسليغا 2” كارلو بوخالفة، ليلحق بركب نظرائه من أبناء المهاجرين في أوروبا، الذين فضّلوا تمثيل وطن الآباء والأجداد على حساب منتخبات مسقط رؤوسهم في القارة العجوز.

ووفقا لما أوردته منصة “عين الرياضية”، فإن المسؤولين في اتحاد كرة القدم الجزائري، حصلوا بالفعل على الضوء الأخضر، لتكثيف المفاوضات مع لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاما، حتى يكون مؤهلا للحصول على دعوة للانضمام إلى مشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، بداية من معسكر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث سيختتم رفقاء الأسطورة رياض محرز مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بمواجهة كل من غينيا الاستوائية وليبيريا في نفس التوقف الدولي.

وجاء في التقرير، أن المباحثات تسير بشكل سريع وإيجابي بين بوخالفة ووسطاء رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري وليد صادي، في إشارة واضحة إلى أن ظهوره بقميص الخضر، بات مسألة وقت، خاصة بعد انتزاع موافقته لتمثيل ثعالب الصحراء على المستوى الدولي، وأيضا لن يواجه تلك الصعوبات أو العراقيل الكبيرة من أجل تسوية وثائقه التي قدمها بصفة رسمية للاتحاد الجزائري، كونه لم يسبق له تمثيل ألمانيا في مختلف منتخبات الفئات العمرية.

وأوضح المصدر، أن المنافس المحتمل لرامز زروقي على مركز لاعب الوسط المدافع في التشكيل الأساسي، لا يحتاج سوى استخراج جواز السفر الجزائري، حتى يكون مؤهلا وجاهزا من الناحية القانونية بنسبة 100%، لبدء مغامرته الجديدة مع كتيبة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، أو كما جاء نصا: “لن يحتاج للمرور على الاتحاد الدولي لكرة القدم- فيفا”، كونه غير معني بلوائح وقوانين تغيير الجنسية، لعدم ظهوره من قبل في أي مباراة دولية طوال مسيرته الاحترافية.

وحال صدقت هذه الأنباء، سيكون كارلو بوخالفة، ثاني لاعب من أبناء المهاجرين في ألمانيا، يتمكن الاتحاد الجزائري من استقطابه في الآونة الأخيرة، بعد نجم هيرتا برلين إبراهيم مازا، الذي فضّل تمثيل الخضر على حساب منتخب مسقط رأسه، وكانت البداية بافتتاح سجله التهديفي في أول ظهور دولي في ليلة اكتساح توغو بخماسية مقابل هدف في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة للكان، وربما يكون الثالث، بعد الأنباء الرائجة عن اتفاق المسؤولين مع مدافع فيردر بريمن ميتشيل فايزر، ليستهل مشواره الدولي مع المنتخب بداية من تجمع الشهر المقبل.