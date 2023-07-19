لاعب برشلونة يقترب من الالتحاق بميسي وبوسكيتس في إنتر ميامي

برلين: كشف خورخي ماس، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن النادي بصدد التعاقد مع جوردي ألبا ليلعب بذلك مجددا إلى جانب ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس زميليه السابقين في برشلونة الإسباني.

وأوضح خورخي ماس، أن ميسي وبوسكيتس سيسجلان مشاركتهما الأولى مع إنتر ميامي بعد غد الجمعة في المباراة المقررة أمام كروز أزول المكسيكي في كأس الدوريات.

وقال خورخي ماس بشأن ميسي: “سيسجل ظهوره الأول يوم الجمعة… كم من الوقت سيشارك، ومتى، وماذا سيفعل، هذا يعود إليه وإلى المدرب (جيراردو تاتا مارتينو)”.

وشارك ميسي وبوسكيتس للمرة الأولى في تدريبات إنتر ميامي أمس الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيع ميسي عقدا لمدة عامين ونصف العام مع النادي، والذي سيحصل بموجبه على ما يتراوح بين 50 و60 مليون دولار في العام الواحد.

وانضم ألبا (34 عاما) إلى برشلونة عام 2012، وساعد الفريق في الفوز بستة ألقاب في الدوري الإسباني وخمسة ألقاب في كأس ملك إسبانيا وكذلك دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

وشارك ألبا في 458 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 91 هدفا.

وسيواصل ألبا مسيرته كلاعب محترف ضمن صفوف إنتر ميامي الذي يحتل المركز الأخير في مجموعة منطقة الشرق بالدوري الأمريكي حيث لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال 11 مباراة متتالية، وكان آخر انتصار له في 13 أيار/ مايو.

(د ب أ)