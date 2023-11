لاعب جزائري وزميله الإسباني من أصل مغربي يرفضان الوقوف دقيقة صمت مع ناد إسرائيلي

لندن ـ “القدس العربي”:

رفض الدولي الجزائري عيسى ماندي وزميله في نادي فياريال الإسباني، اللاعب الإسباني من أصل مغربي، إلياس أخوماش الوقوف دقيقة صمت من أجل التضامن مع إسرائيل، خلال مباراة أمس، ضد نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، ضمن الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، التي احتضنتها قبرص، بعد نقل المباراة لها بسبب الحرب.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية، وأجنبية أن ماندي وأخوماش، لم يدخلا أرضية الميدان مع بقية الزملاء قبيل انطلاق اللقاء بمسابقة الدوري الأوروبي، وابتعدا عن دائرة منتصف الميدان التي اصطف فيها لاعبو نادي فياريال، وكذلك لاعبو نادي مكابي حيفا، وهذا ما أظهرته الصور الملتقطة من المباراة.

وكشفت مصادر من النادي الإسباني لوكالة (إفي)، أنه استجاب لرغبة لاعبيه بعدم الوقوف في دقيقة الصمت “غير المستساغة” للاعبين مع استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة، والعدد المهول للضحايا، الذي فاق 10 آلاف شهيد، وآلاف المصابين، جلهم أطفال ونساء.

وقد لعب ماندي المواجهة كاملة فيما ترك أخوماش مكانه عند الدقيقة 66، في المباراة التي انتهت بفوز فياريال بهدفين مقابل واحد.

Ahead of Villarreal’s clash with Maccabi Haifa, Aissa Mandi and Ilias Akhomach left the Villarreal line during a minute’s silence for Israeli victims during the Gaza Strip conflict.

Both decided not to participate, as Palestinian victims were not honoured. #VillarrealCF pic.twitter.com/AZviJmkGgF

— Football España (@footballespana_) November 9, 2023