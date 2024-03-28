لاعب ريال مدريد يقاضي صحافياً ألمانياً اتهمه بالإرهاب بسبب رمز إسلامي- (صورة)

برلين: دافع اللاعب الألماني أنطونيو روديغر عن قراره باتخاذ إجراء قانوني، ضد الهجوم الذي تعرض له منشوره الذي بثه على وسائل التواصل الاجتماعي في بداية شهر رمضان.

ونشر روديغر، وهو مسلم ملتزم، صورة لنفسه مرتديا ثوبا أبيض على سجادة صلاة في 11 آذار/ مارس على حسابه بتطبيق (إنستغرام)، مع الإشارة بإصبع السبابة اليمنى إلى الأعلى، وعلق عليها قائلا: “فليتقبل الله صيامنا وصلواتنا”.

وانتقد جوليان رايشيلت، رئيس التحرير السابق لصحيفة (بيلد) الألمانية اليومية، منشور روديغر، حيث أشار على حسابه بموقع إكس، يوم الأحد الماضي، إلى أن رفع إصبع السبابة كان بمثابة لفتة إسلامية.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Antonio Rüdiger‎‏ (@‏‎toniruediger‎‏)‎‏

ودفع ذلك روديغر والاتحاد الألماني لكرة القدم لاتخاذ إجراءات قانونية، وقدّم مدافع ريال مدريد الإسباني، شكوى جنائية تتعلق بالإهانة والتشهير والتحريض على الإساءة والكراهية إلى مكتب المدعي العام في العاصمة الألمانية برلين، وقام الاتحاد الألماني بالإبلاغ عن القضية للوحدة المركزية الألمانية لمكافحة جرائم الإنترنت.

ولم يصدر روديغر أي تعليق خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي شهدت مشاركته في فوز المنتخب الألماني على فرنسا وهولندا وديا، لكنه أصدر بيانا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عبر صحيفة بيلد.

وقال اللاعب المخضرم: “في الأيام القليلة الماضية، تم استخدام الصورة من قبل أفراد لتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف: “إن الإشارة التي استخدمتها هي ما يسمى بإصبع التوحيد. في الإسلام، تعتبر هذه الإشارة رمزا لوحدانية الله وتفرده. هذه الإشارة منتشرة على نطاق واسع بين المسلمين في جميع أنحاء العالم وقد تم تصنيفها مؤخرا على أنها لا تمثل مشكلة من قبل وزارة الداخلية”.

أكد روديغر: “كمسلم متدين، أمارس شعائر ديني، لكنني أبعد نفسي بحزم عن أي نوع من التطرف واتهامات الإسلام السياسي. العنف والإرهاب غير مقبولين على الإطلاق. أنا أؤيد السلام والتسامح”.

وشدد اللاعب الألماني “لن أوفر منبرا للانقسام والتطرف، ولهذا السبب قررت الإدلاء ببيان واضح بعد المباراتين الدوليتين الوديتين”.

واختتم روديغر بيانه قائلا: “في الوقت نفسه، لن أسمح بأن أتعرض للإهانة والتشهير كإسلامي. ولهذا السبب قررت توجيه الاتهامات. هذه حالة دعاية وانقسام، وسوف أواجه ذلك دائما”.

بدوره، كتب جوليان رايشيلت على حسابه بشبكة “إكس” أن ما يفعله روديغر في الصورة علامة مميزة لتنظيم إرهابي.

وعلق قائلا: “لكل من لا يريد الاعتراف بتحية أنطونيو روديغر باعتبارها تحية إسلامية، أقول إن المكتب الاتحادي لحماية الدستور يطلق على هذه البادرة اسم “إصبع تنظيم الدولة الإسلامية”، ويرى السبابة علامة واضحة على الإسلاموية”.

Soeben habe ich aus den Medien erfahren, dass Antonio Rüdiger und der DFB mich angezeigt haben, weil ich hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass Rüdiger auf einem Instagram-Post den Gruß der Islamisten zeigt. Diese Geste ist in den letzten zwei Jahrzehnten von Terroristen… pic.twitter.com/6fX1GYN4VR — Julian Reichelt (@jreichelt) March 25, 2024

وتابع: “حتى عندما يتعلق الأمر بلاعب وطني شهير على وجه الخصوص، لا يمكنك السماح لنفسك بالترهيب”.

وأضاف أن “إصبع السبابة الإسلامي المرفوع، الذي يحتفل به الإرهابيون في جميع أنحاء العالم بقتلهم، لا ينتمي إلى ألمانيا. لن أسمح لأحد أن يمنعني من قول ذلك”.

واعتبر أن “ما يستخدمه أنطونيو روديغر والاتحاد الألماني لكرة القدم أساليب ترهيب”.

(وكالات)