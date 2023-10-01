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لاعب سعودي يوجّه طلبنا للجنة المسابقات في الدوري بشأن رفع الأذان- (فيديو)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”:

طالب لاعب نادي الطائي، عبد العزيز الحرابي، لجنة المسابقات في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، بإعادة النظر في مواعيد مباريات دوري “روشن”، إذ تتزامن مع توقيت رفع الأذان.

وتحدث عبد العزيز الحرابي عقب مباراة الفريق أمام ضيفه النصر (1-2)، والتي جمعتهما مساء الجمعة،  ضمن الجولة الثامنة من دوري “روشن”، قائلا، لقناة “SSC” السعودية: “مبروك للمنافس وهاردلك لنا، الفريق قام برد فعل مقارنة بالمباريات السابقة، إن شاء الله نعوض جماهيرنا في الأيام المقبلة”.

 

وتابع بالقول: “لدينا لاعبين كبار ونجوم، ومع المدرب الجديد أصبحنا منظمين أكثر، وشاهدتم ذلك، واللاعبون سيقدمون الكثير، القادم أفضل”.

وأضاف الحرابي: “نحن في هذا البلد، بلد مسلم، والصراحة وقت الصلاة هو الأهم حول العالم، نحن نريد من لجنة المسابقات أن تجد حل لذلك، من الصعب نحن نلعب، والمؤذن يرفع الأذان”.

يذكر أن حكم مباراة نادي الرياض وضيفه الفيحاء (1-2)، الثلاثاء الماضي، ضمن الدور الـ32 من كأس ملك السعودية، قد أوقف المباراة لبعض من الوقت عند رفع أذان العشاء في العاصمة السعودية الرياض.

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