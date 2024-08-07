رياضة | تقارير رياضية

لاعب فلسطيني يتأهل لدور الـ16 بمنافسات التايكواندو في أولمبياد باريس

7 - أغسطس - 2024

حجم الخط
0

باريس: أعرب الفلسطيني ياسر إسماعيل، لاعب التايكواندو، عن سعادته بالتأهل لدور الـ16 في منافسات 58 كجم رجال بمسابقة التايكوندو بأولمبياد باريس 2024.

وتأهل إسماعيل لدور الـ16 بعدما تغلب على هادي تيرانفاليبور، من فريق اللاجئين الأولمبي، بنتيجة 2 / صفر.

وقال إسماعيل عقب التأهل: “لدي شعور مذهل بعد الفوز”.

وأضاف: “كانت مباراة صعبة أمام لاعب جيد. وأنا سعيد لأنني تغلبت عليه”.

وأردف: “لم أنته بعد لدي المزيد من المباريات التي تنتظرني”.

وأكد على فخره للمشاركة في الأولمبياد، وقال: “فخور لأنني أمثل بلدي فلسطين. وأتمنى أن أحصد ميدالية”.

ومن المقرر أن يلتقي إسماعيل مع الإسباني أدريان فيسنتي في دور الـ16 في وقت لاحق من اليوم.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

النيابة الفرنسية تفتح تحقيقا بتهمة التحرّش الإلكتروني بعد شكوى الملاكمة الجزائرية إيمان خليف- (فيديوهات) 
14 - أغسطس - 2024
أولمبياد باريس.. 16 يوما من النجوم والأرقام القياسية ووداع الأساطير
12 - أغسطس - 2024
الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل حاول تسلق برج إيفل بآخر أيام الأولمبياد- (فيديو)
11 - أغسطس - 2024
العداء الجزائري سجاتي: ليس لدي ما أخفيه وهناك من حاول خلق مشكلة لي
11 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية