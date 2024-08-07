لاعب فلسطيني يتأهل لدور الـ16 بمنافسات التايكواندو في أولمبياد باريس

باريس: أعرب الفلسطيني ياسر إسماعيل، لاعب التايكواندو، عن سعادته بالتأهل لدور الـ16 في منافسات 58 كجم رجال بمسابقة التايكوندو بأولمبياد باريس 2024.

وتأهل إسماعيل لدور الـ16 بعدما تغلب على هادي تيرانفاليبور، من فريق اللاجئين الأولمبي، بنتيجة 2 / صفر.

وقال إسماعيل عقب التأهل: “لدي شعور مذهل بعد الفوز”.

وأضاف: “كانت مباراة صعبة أمام لاعب جيد. وأنا سعيد لأنني تغلبت عليه”.

وأردف: “لم أنته بعد لدي المزيد من المباريات التي تنتظرني”.

وأكد على فخره للمشاركة في الأولمبياد، وقال: “فخور لأنني أمثل بلدي فلسطين. وأتمنى أن أحصد ميدالية”.

ومن المقرر أن يلتقي إسماعيل مع الإسباني أدريان فيسنتي في دور الـ16 في وقت لاحق من اليوم.

(د ب أ)