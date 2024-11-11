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لاعب كرة قدم سويسري يقرر الاعتزال لأسباب دينية: لا أريد اللعب أيام السبت

11 - نوفمبر - 2024

صورة تعبيرية لملعب كرة قدم

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فيينا: قرّر السويسري سيلفان والنر إنهاء مسيرته الكروية لأسباب دينية.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، في تصريحات نشرها ناديه إف سي بلاو فايس لينز: “أريد أن أتبع يسوع المسيح، وأصبح يوم الراحة التوراتي مهماً بالنسبة لي”.

وأضاف: “هذا يعني أنني لا أريد لعب كرة القدم أيام السبت”.

ويعتبر يوم الأحد هو يوم الراحة بالنسبة للمسيحيين في أوروبا، لكن يوم السبت هو يوم الراحة الأصل، والذي ينظر إليه على أنه تقليد يهودي.

وأعلن النادي النمساوي أن كلا الطرفين اتفقا على إنهاء العقد بشكل مبكر، وهو الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2026.

وكان والنر قد انضم إلى الفريق في سبتمبر / أيلول الماضي، قادماً من صفوف فريق زيوريخ.

(د ب أ)

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