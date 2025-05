لاعب كرة قدم سويسري يقرر الاعتزال لأسباب دينية: لا أريد اللعب أيام السبت

فيينا: قرّر السويسري سيلفان والنر إنهاء مسيرته الكروية لأسباب دينية.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، في تصريحات نشرها ناديه إف سي بلاو فايس لينز: “أريد أن أتبع يسوع المسيح، وأصبح يوم الراحة التوراتي مهماً بالنسبة لي”.

وأضاف: “هذا يعني أنني لا أريد لعب كرة القدم أيام السبت”.

Crazy news coming in today: Swiss U21 defender Silvan Wallner has decided to end his career at just 22 years old! 😯

He is part of a religious group that prohibits work on Saturdays — which has led him to suddenly retire. pic.twitter.com/IR6tTisaXX

— Bolzplazz Swiss Football Platform (@Bolzplazz) November 8, 2024