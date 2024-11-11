لاعب كرة قدم سويسري يقرر الاعتزال لأسباب دينية: لا أريد اللعب أيام السبت

فيينا: قرّر السويسري سيلفان والنر إنهاء مسيرته الكروية لأسباب دينية.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، في تصريحات نشرها ناديه إف سي بلاو فايس لينز: “أريد أن أتبع يسوع المسيح، وأصبح يوم الراحة التوراتي مهماً بالنسبة لي”.

وأضاف: “هذا يعني أنني لا أريد لعب كرة القدم أيام السبت”.

Crazy news coming in today: Swiss U21 defender Silvan Wallner has decided to end his career at just 22 years old! 😯 He is part of a religious group that prohibits work on Saturdays — which has led him to suddenly retire. pic.twitter.com/IR6tTisaXX — Bolzplazz Swiss Football Platform (@Bolzplazz) November 8, 2024

ويعتبر يوم الأحد هو يوم الراحة بالنسبة للمسيحيين في أوروبا، لكن يوم السبت هو يوم الراحة الأصل، والذي ينظر إليه على أنه تقليد يهودي.

وأعلن النادي النمساوي أن كلا الطرفين اتفقا على إنهاء العقد بشكل مبكر، وهو الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2026.

وكان والنر قد انضم إلى الفريق في سبتمبر / أيلول الماضي، قادماً من صفوف فريق زيوريخ.

(د ب أ)