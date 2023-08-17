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لاعب كويتي يهزم حفيد السيسي في بطولة العلمين للجودو- (فيديو)

منذ 45 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

أسفرت نتائج منافسات وزن تحت 50 كغم في بطولة العلمين العربية للجودو، عن تحقيق اللاعب أحمد البيالي بطل الكويت، المركز الأول بعد هزيمته للاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي.

وحصل حفيد الرئيس المصري على المركز الثاني، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي حطاب البذالي من الكويت، ونديم مروان من جيبوتي.

 

وانطلقت الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو- العلمين 2023، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.

من جانبه، كشف مرزوق محمد، رئيس اتحاد الجودو المصري، أن بطولة العلمين تشهد مشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية.

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 17, 2023 الساعة 9:10 ص

    البطل الكويتي الصغير سيصبح بطلا كبيرا في المستقبل بإذن الله تعالى 😊👋👋👋

    رد

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