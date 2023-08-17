لاعب كويتي يهزم حفيد السيسي في بطولة العلمين للجودو- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أسفرت نتائج منافسات وزن تحت 50 كغم في بطولة العلمين العربية للجودو، عن تحقيق اللاعب أحمد البيالي بطل الكويت، المركز الأول بعد هزيمته للاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي.

وحصل حفيد الرئيس المصري على المركز الثاني، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي حطاب البذالي من الكويت، ونديم مروان من جيبوتي.

#فيديو .. لاعب #الصليبيخات #أحمد_البذالي يهزم بطل #مصر وحفيد #السيسى في نهائي البطولة العربية للجودو للناشئين. حقق لاعب منتخب #الكويت #احمد_البذالي المركز الاول في #البطولة_العربية_للجودو في فئة تحت وزن 50 كيلوغرام، بعد فوزه على عمر محمود حفيد الرئيسي المصري عبدالفتاح السيسي، في… pic.twitter.com/DQFNygdX1I — صحيفة اليوم السابع الكويتية (@elyoom7) August 16, 2023

وانطلقت الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو- العلمين 2023، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.

من جانبه، كشف مرزوق محمد، رئيس اتحاد الجودو المصري، أن بطولة العلمين تشهد مشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية.