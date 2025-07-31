رياضة | كرة قدم عالمية

لاعب مانشستر يونايتد السابق ينقذ شابا كان يحاول الانتحار

منذ ساعة واحدة

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كيتو: أنقذ أنطونيو فالينسيا نجم منتخب الإكوادور ونادي مانشستر يونايتد الإنكليزي سابقا، شابا كان يعتزم الانتحار.

وذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن فالينسيا أنقذ شابا كان يحاول القفز من فوق جسر في وقت سابق من الأسبوع.

وكتب فالينسيا الذي اعتزل كرة القدم قبل أربع سنوات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي “مساء الاثنين، مررت بتجربة لم تكن ممتعة على الإطلاق، أراد شاب إنهاء حياته على ذلك الجسر، وكان صغيرا جدا، نزلت من سيارتي واقتربت منه، لم أنقذه، لكنني حاولت التحدث إليه”.

وأضاف: “الحمد لله أنه تعرف علي، حاولت أن أقول له بضع كلمات لتحفيزه، وكان الأمر صعبا للغاية، الحمد لله أن أفراد عائلته وصلوا وقرر عدم الانتحار”.

وأوضح: “أرجوكم اعتنوا بأنفسكم، وبعقولكم، وبقلوبكم، الصحة النفسية مهمة للغاية، الحياة هشة للغاية”.

(د ب أ)

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