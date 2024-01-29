لاعب مصري سابق يشنّ هجوما عنيفا على وكيل محمد صلاح: “المصريين هيدوسوا عليك”

لندن- “القدس العربي”:

شنّ محمد فضل، اللاعب السابق للنادي الأهلي المصري، هجوما على رامي عباس، وكيل النجم محمد صلاح، عقب تصريحاته المثيرة للجدل.

واعتبر محمد فضل تصريحات وكيل محمد صلاح مستفزة، مشيرا إلى أنه “لا يفهم طبيعة الشعب المصري”، بحسب ما بثت وسائل إعلام محلية.

وتابع قائلا إن “استفزاز رامي عباس سيجعل المصريين يدوسون عليه، وهو لا يفهم هذا الأمر لأن المصريين عاطفيون جدا”.

وشنّ رامي عباس وكيل محمد صلاح هجوما على بعض “المؤثرين” والأفراد الذين هاجموا قائد منتخب مصر عقب إعلان رحيله عن معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023 والتوجه إلى إنكلترا لتلقي العلاج.

وكان عباس رد على المشككين في انتماء صلاح، وكتب عبر “إكس”: “الأفراد (الإنفلونسر) الذين يتوسلون للحصول على متابعة أو سيلفي عندما يقابلون محمد صلاح، حاولوا الاستفادة من إصابته وشككوا في التزام محمد تجاه بلاده، لقد فعلوا هذا بحثا عن الشهرة والإعجابات”.

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر الثانية أمام غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخرج صلاح قبل نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

فيما أعلن اتحاد الكرة في اليوم التالي، إصابة صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراتي الرأس الأخضر ودور الـ16 حال التأهل.

يذكر أن المنتخب المصري ودع كأس أمم أفريقيا من الدور ثمن النهائي عقب خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.