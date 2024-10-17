لاعتقادها أنه علم إسرائيل.. فتاة أمريكية تمزق العلم اليوناني- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة أمريكية قامت بتمزيق العلم اليوناني ظناً منها أنه علم إسرائيل.
وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تمزق عدة أعلام لليونان كانت معلقة على بوابة مطعم يوناني، ولم تكتفِ بتمزيق العلم بل شتمت صاحب المطعم لأنه يشجع على الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
متداول في وسائل التواصل في امريكا:
ناشطة امريكية تُمّزِق أعلام اليونان 🇬🇷 ظناً منها أنها علم إسرائيل 🇮🇱 ضمن عدة أعلام لليونان كانت معلقة على بوابة مطعم يوناني ولم تكتفِ بتمزيق العلم بل شتمت صاحب المطعم لأنه يشجع على الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
🤷🏻♂️
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— 𝘈𝘣𝘥𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘈𝘭𝘴𝘢𝘥𝘰𝘶𝘯 (@mtaglf) October 16, 2024