منوعات | أبيض و أسود

لاعتقادها أنه علم إسرائيل.. فتاة أمريكية تمزق العلم اليوناني- (شاهد)

17 - أكتوبر - 2024

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“القدس العربي”: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة أمريكية قامت بتمزيق العلم اليوناني ظناً منها أنه علم إسرائيل.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تمزق عدة أعلام لليونان كانت معلقة على بوابة مطعم يوناني، ولم تكتفِ بتمزيق العلم بل شتمت صاحب المطعم لأنه يشجع على الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

 

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