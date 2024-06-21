لافروف: أفعال إسرائيل في غزة “تمنع السلام المستدام” بالشرق الأوسط

موسكو: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن أفعال إسرائيل في قطاع غزة “تمنع السلام المستدام” في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال تصريح صحافي عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بمدينة ألماتي الكازاخستانية.

وأضاف لافروف أن “الأساليب التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتدمير حركة حماس غير مقبولة، وتتسبب في مقتل المدنيين”.

وأشار لافروف إلى أن الوضع الإنساني “مأساوي” في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل قوات الاحتلال حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(وكالات)





