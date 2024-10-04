لافروف: أمريكا لم تدن هجوم إسرائيل البري على لبنان بل تشجع توسيعه

موسكو: أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم توجه إدانة إلى إسرائيل على هجومها البري على لبنان، بل تشجعها في الواقع على توسيع منطقة العمليات العسكرية.
وقال لافروف في منشور له على الموقع الإلكتروني للدائرة الدبلوماسية الروسية: “إن أساليب الاغتيالات السياسية التي أصبحت ممارسة شبه روتينية هي أيضا مثيرة للقلق الشديد، كما حدث في 31 تموز/ يوليو في طهران، وفي 27 أيلول/ سبتمبر في بيروت، وبعد أن بدأت إسرائيل غزوها البري للبنان ليلة الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لم يكن هناك أي رد ولم يصدر عن الإدارة الأمريكية كلمة إدانة لهذا العمل العدواني ضد دولة ذات سيادة، وبالتالي فإن واشنطن تشجع في الواقع حليفتها في الشرق الأوسط على توسيع منطقة العمليات العسكرية”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن هذا الأسبوع بدء عملية برية “محددة الهدف والدقة” ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.
(د ب أ)
هذه هي أساليب ٱلة الحرب الصهيونية منذ نشأة الكيان الفاشي والنازي …..التطهير العرقي و القتل المتعمد
كل المجتمع الصهيوني هو مجتمع فاشي و على الشعب العربي أن يستفيق من سباته فالتطهير العرقي على قدم و ساق و سيصل الى كل مكان ما بين النيل و الفرات كما في الخرائط التي يلوح بها اليمين الصهيوني الفاشي
هذه حرب وجود أما العرب أعزاء أسياد فوق أرضهم أو عصابات الصهاينة لا قدر الله و وجب عندها الترحم على العرب
ليس مجتمعا صهيونيا بل عصابة لصوص مجرمين فاشيين دمويين قتلة جيء بهم حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية ليسرقوا أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸🇱🇧☹️☝️🔥🐒🔥🚀
بل هي من ترسل اسلحتها القذرة التي تزن أطنان لتعيث بها سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 والآن انتقلت من إبادة شعب فلسطين في غزة إلى إبادة شعب لبنان يا إخوان، ✌️🇮🇷🇵🇸🇱🇧☹️☝️🔥🐒🔥🚀