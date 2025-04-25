سياسة | دولي

لافروف: أمريكا وروسيا “تسيران في الاتجاه الصحيح” نحو التوصل لاتفاق

منذ 37 دقيقة

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واشنطن: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن لا تزال هناك حاجة إلى التوافق بشأن بعض النقاط المحددة.

وأضاف لافروف خلال مقابلة مع سي.بي.إس نيوز من المقرر بثها كاملة يوم الأحد “أشار تصريح من الرئيس (دونالد ترامب) إلى اتفاق، ونحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك بعض النقاط المحددة.. عناصر من هذا الاتفاق تحتاج إلى ضبط دقيق”.

وتابع “مستمرون في اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي بشأن الوضع في أوكرانيا، وهناك الكثير من المؤشرات على أننا نسير في الاتجاه الصحيح”.

(رويترز)

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