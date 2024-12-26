سياسة | دولي | روسيا

لافروف: أي اتفاق سلام في أوكرانيا لا بد أن يضمن أمن روسيا

26 - ديسمبر - 2024

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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موسكو: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس إن موسكو لا ترى جدوى من أي اتفاق هش لوقف إطلاق النار من أجل تجميد الحرب في أوكرانيا، لكنها تريد اتفاقا ملزما قانونا من أجل سلام دائم يضمن أمن روسيا وجيرانها.

وأضاف لافروف “لن تؤدي الهدنة إلى أي شيء”، وذكر أن موسكو تشتبه في أن الغرب سيستخدم مثل هذه الهدنة الهشة لإعادة تسليح أوكرانيا.

وتابع “نحن بحاجة إلى اتفاقات قانونية نهائية من شأنها أن تحدد جميع الشروط لضمان أمن روسيا الاتحادية، وبالطبع المصالح الأمنية المشروعة لجيراننا”.

وأردف أن موسكو تريد صياغة الوثائق القانونية بطريقة تضمن “استحالة انتهاك هذه الاتفاقات”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 10:03 ص

    نعم صحيح جدا جدا يا سيد لافروف فإن لم تكن ذئبا روسيا أكلتك الضباع الأمريكية الأوروبية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان ✌️🇷🇺💪🚀

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