لافروف: الولايات المتحدة وروسيا “على حافة صراع عسكري مباشر”

أنقرة: أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة نشرتها صحيفة “حرييت” التركية الجمعة، أن الولايات المتحدة وروسيا “على حافة صراع عسكري مباشر”.

وقال، في ردّ على سؤال حول الانتخابات الأمريكية: “في ظل (إدارة) الرئيس الحالي (جو بايدن)، الذي دفع دوامة رهاب روسيا في الولايات المتحدة إلى أقصى الحدود، بات البلدان على حافة صراع عسكري مباشر”.

وأضاف: “لا نفضّل أحدًا على آخر. في ظل حكم ترامب، اعتمدت الإدارة الأمريكية أكبر عدد من العقوبات المناهضة لروسيا، مقارنةً بالإدارات السابقة”.

وتابع لافروف: “بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، لا نرى أن النهج المناهض لروسيا في الولايات المتحدة قد يتغير”.

وفي أيلول/سبتمبر، قالت مجموعة مايكروسوفت إن روسيا كثفت عمليات التضليل ضد حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، من خلال بث مقاطع فيديو تتبنّى نظريات المؤامرة، ما أجّج المخاوف بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية.

من جهة أخرى، يحافظ ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللذان ليسا عدوّين ولا مقرّبَين فعلًا، على علاقة مبهمة عن عمد.

من جانبه، يعتبر الرئيس الروسي أن علاقته بالولايات المتحدة ستعتمد على موقفها بعد الانتخابات، فيما أشاد بـ”صدق” المرشح الجمهوري لرغبته في إحلال السلام في أوكرانيا.

(أ ف ب)