لافروف: تدمير غزة يخلق كارثة تستمر لعقود

موسكو: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “إذا تم تدمير غزة وتهجير مليوني نسمة منها، فإن ذلك سيخلق كارثة تستمر لعقود، إن لم يكن لقرون”.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “بيلتا” للأنباء، حيث تطرق إلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفاد لافروف، أن الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل “غير مقبول”، لافتا إلى أن “إسرائيل أعلنت أن ردها سيكون بلا رحمة، دون الالتزام التام بمعايير القانون الدولي، وأنها ستقضي على حركة حماس”.

وأردف “لا يمكن تدمير حماس دون تدمير غزة مع غالبية السكان المدنيين”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة “وقف الاشتباكات في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة”.

وأضاف “إذا تم تدمير غزة وتهجير مليوني نسمة منها، فإن ذلك سيخلق كارثة لعقود طويلة، إن لم يكن لقرون”.

وشهدت غزة ليلة الجمعة/السبت، قصفا هو “الأعنف” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسبب في “تدمير مئات المباني كليا”، تزامنا مع توغل بري محدود، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

(الأناضول)