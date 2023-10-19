لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة فكرة تركيا عن الدول الضامنة لإسرائيل وفلسطين

بيونج يانج: أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده مستعدة لمناقشة ودراسة مبادرة تركيا التي تسعى لإنشاء نظام الدول الضامنة لأطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الروسي، خلال مقابلة مع الصحافيين في بيونج يانج، إن روسيا مستعدة لمناقشة ودراسة مبادرة تركيا لإنشاء نظام الدول الضامنة لأطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفا أن موسكو وأنقرة على اتصال بشأن هذه القضية، بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف لافروف “نحن على استعداد لمناقشة أي مقترحات بناءة، وهذه المبادرة التي سمعتها قبل بضعة أيام تمليها بوضوح الرغبة في تحقيق وقف إطلاق النار ومنع تصعيد الوضع”.

وقال لافروف “ما هو المقصود بالضبط، نود بالطبع أن نسمعه من أصدقائنا الأتراك الذين نتواصل معهم بشأن هذه القضية”.

وأضاف لافروف “نحن ندعو إلى أن تكون أي مقاربة مبنية على توازن مصالح الأطراف، وليس فرض مصالح أحد على حساب مصالح الآخرين. ويبدو لي أن المبادرة التركية تمليها الرغبة في ضمان مثل هذا الحل”، مؤكدا على أن روسيا مستعدة للتعاون والنظر في المبادرة.

ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية أمس الأربعاء في زيارة تمتد يومين.

وبحسب موسكو، هذه هي الزيارة الرابعة للافروف إلى بيونج يانج بعد زيارات سابقة في 2004 و 2009 و 2018.

(د ب أ)