لافروف: علاقاتنا مبنية على الثقة مع العالم الإسلامي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع ممثلي مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" في موسكو

موسكو: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تحافظ على علاقات “ودية مبنية على الثقة” مع العالم الإسلامي، مشيراً إلى وجود أشياء كثيرة توحد الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي مجموعة الرؤية الإستراتيجية “روسيا – العالم الإسلامي” وسفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة موسكو.

وحضر اللقاء أيضا رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا رستم مينيخانوف، ونائب رئيس الوزراء الروسي مارات حسنولين.

وأشار لافروف إلى أن مجموعة الرؤية الإستراتيجية “روسيا – العالم الإسلامي” تلعب دوراً مهماً في العلاقات بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أن هذه المجموعة تعزز الصداقة والثقة بين روسيا والعالم الإسلامي.

يذكر أن مجموعة الرؤية الإستراتيجية “روسيا – العالم الإسلامي” تم تأسيسها في عام 2006، وذلك بعد انضمام روسيا الإتحادية إلى منظمة التعاون الإسلامي بصفة عضو مراقب.

(الأناضول)