لافروف عن ضربات إسرائيل على إيران: السماح للدول بتفسير حق الدفاع عن النفس كما تريد سيؤدي للفوضى

موسكو: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على الضربات الإسرائيلية على إيران، بأن الفوضى ستحل على العالم إذا سمح للدول بتفسير حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالطريقة التي تريدها.
وقال لافروف على قناة “روسيا 1”: “حسنا، هؤلاء هم أكبر المتشككين هناك، والبقية يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، كما قال ماكرون”، وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.
وتابع: “دفاع عن النفس ضد ماذا؟ إذا سمح لكل دولة بتفسير حق الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بطريقة تجعلني أقرر بنفسي متى أستخدم حقي ولا أريد الرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة، فلن يكون هناك نظام عالمي، بل فوضى عارمة”.
(د ب أ)
روسيا دولة خبيثة لا تقدم ولا تؤخر.
كلام صحيح … روسيا لا توفر إلا سلاح باليا غير فعال و لا توفر عطاء سياسي و ليست قادرة على ذالك
حقاً ؟!! شكرا لافروف على تقييمك الممتاز للوضع… لاندري ما كنّا فاعلون لولاكم يا روسيون و تنديداتكم …
مادا فعل أصدقاء إيران روسيا والصين لا شيء. كلامهم لا يقدم ولا يؤخر شيئا. إنهم يتكلمون ولا يفعلون شيئا
الامر بيد الله
الله يمهل الظالم ولا يهمله واذا اخذه يأخذه اخذا اليم شديد
والامر يسير إلى حرب عالمية ،المعطيات هكذا تشير لا سامح الله ،نرحو الله ان لايحدث هكذا امر واذا حدث سيذهب أبرياء كثر في العالم يقتلون ويشردون ،
الرئيس ترمب يفكر فقط بالمكسب المادي ويهدد بعض الدول اذا لم يقدموا له يد المساعدة المادية الكثيرة والكبيرة سيزيلهم من كراسيهم
ويظن انه اذا سيطر عليهم سيطر على العالم ،وهو لايدري من اين س سوف يضرب من روسيا من الصين من كوريا من اوروبا نفسها.