لافروف: لا نهاية للحرب في أوكرانيا حتى يكف الغرب عن السعي لدحر روسيا

جاكرتا: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصحيفة إندونيسية الأربعاء إنّ الحرب في أوكرانيا لن تنتهي ما لم يتوقف الغرب عن السعي لدحر موسكو.

وجاءت تصريحات الوزير الروسي قبيل محادثات رمزية يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة دول حلف شمال الأطلسي الأربعاء، في اليوم الثاني والأخير من قمّتهم المنعقدة في فيلنيوس.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة كومباس الإندونيسية قبيل اجتماعات يعقدها في جاكرتا هذا الأسبوع مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، انتقد لافروف بشدّة الولايات المتّحدة وحلفائها لدعمهم أوكرانيا.

وقال لافروف إنّ النزاع في أوكرانيا “سيتواصل حتى يتخلّى الغرب عن خططه لبسط الهيمنة وعن هوسه بتكبيد روسيا هزيمة استراتيجية من خلال دميتها كييف”.

وأضاف “لم تَظهر أيّ مؤشرات على تغيير في مواقفهم، ونرى كيف تواصل أميركا والمتواطئون معها ضخّ أسلحة في أوكرانيا ودفع (زيلينسكي) لمواصلة القتال”.

ومن المقرّر أن يحضر لافروف اجتماعات وزراء خارجية دول قمة جنوب شرق آسيا ومنتدى آسيان الاقليمي الجمعة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكان الوزيران التقيا لبرهة في آذار/مارس خلال اجتماع لمجموعة العشرين في الهند.

(أ ف ب)