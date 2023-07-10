لافروف: لا ينبغي التضحية بحل القضية الفلسطينية في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية

موسكو: قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، معتبرا أنه لا ينبغي التضحية بحلها في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي عقب صدور نتائج الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين، بالقول “نحن متفقون على أن القضية الفلسطينية لا تزال المشكلة المركزية في الشرق الأوسط، وأنه لا ينبغي تأجيل البحث عن سبل معترف بها دوليا، تضمن حلها في إطار حل الدولتين، كما لا يجوز التضحية بها في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية”،بحسب قناة “آر تي عربية”الروسية.
وأشار وزير خارجية موسكو إلى أن كلا من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي أكدوا على “أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب الموجهة نحو تصعيد العنف، وتعزيز الوضع الراهن”.
واختتم بالقول: “أبلغنا زملاءنا بتفاصيل ذات المرحلتين لعقد اجتماع تشاوري بمشاركة روسيا وأعضاء جامعة الدول العربية ودول أخرى مشاركة في عملية التسوية في الشرق الأوسط، بهدف مد يد العون في صياغة توصيات للفلسطينيين حول سبل استعادة الوحدة الفلسطينية”.
(د ب ا)
كيف يثق العرب بروسيا،، وهي التي تنسق مع الكيان الصهيوني ليخترق السيادة السورية ويقتل ويدمر اينما ومتى يشاء!!!! روسيا، تستخدم عملائها ولوبياتها في الكيان ، كما تستخدم عملائها من العرب لتحقيق مصالحها,,, روسيا تحرص فقط على مصالحها ، وليس على مصالح العرب، وأبعد منهم الشعب الفلسطيني،، الاتحاد السوقيتي بقيادة روسيا، كان من اوائل الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني، واللوبي الروسي الصهيوني في الكيان هو من اكبر اللوبيات ويشارك بنشاط في اختراق الدول العربية,,, ان كانت روسيا قد تغيرت، فلنر كيف يتغير سلوكها في الوطن العربي ضد الخروقات الصهيونية في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وغيرها!!!