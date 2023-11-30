لافروف: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحالة يرثى لها

سكوبيه: وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، بأنها وصلت إلى “حالة يرثى لها”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ30 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي عقد في عاصمة مقدونيا الشمالية سكوبيه.

وقال لافروف، إنه “في غضون ما يزيد قليلا عن عام، سيكون عمر وثيقة هلسنكي النهائية 50 عامًا”.

وأضاف “في هذا السياق، يؤسفني أن أشير إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تدخل الذكرى الخمسين لاعتماد وثيقة هلسنكي النهائية، في حالة يرثى لها، فيما يظل مستقبلها غير واضح”.

وحددت وثيقة هلسنكي النهائية أسسًا جديدة للأمن والتعاون بين الدول الأوربية عام 1975.

ولفت لافروف، إلى أن العواصم الغربية قضت على فرصة إحياء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي “تقف على حافة الهاوية”.

وتعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أكبر منظمة للتعاون الإقليمي، وتضم في عضويتها 57 دولة بينها روسيا.

(الأناضول)





