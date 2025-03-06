سياسة | دولي | روسيا

لافروف: نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني مشاركة الناتو بالحرب 

6 - مارس - 2025

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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موسكو: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لا يعني “حربا هجينة” مع روسيا بل “مشاركة مباشرة” لدول الناتو في الحرب.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده لافروف، الخميس، مع وزير الخارجية والتجارة الدولية في زيمبابوي أمون مورويرا في العاصمة موسكو.
وتطرق لافروف إلى إمكانية إرسال أوروبا “قوة لحفظ السلام” إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد توافق بشأن هذه القضية.
وأضاف: “سننظر إلى وجود هذه القوات على الأراضي الأوكرانية على أنها وجود محتمل لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا”.
وذكر أن هذه القوات “ستكون تابعة لحلف شمال الأطلسي بغض النظر عن العلم الذي ستحمله” أثناء العملية.
وأردف: “نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لن يعني حربا هجينة مع روسيا، بل مشاركة مباشرة لدول حلف شمال الأطلسي في الحرب”.
وأكد أن روسيا لن تسمح بنشر مثل هذه القوات، وأن الغرب انتهك “قواعد الآداب”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 6, 2025 الساعة 5:48 م

    ههه نعم إنها أجراس الحرب تقرع في القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز 😎

    رد

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