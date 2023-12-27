سياسة | دولي | روسيا

لافروف: واشنطن “أعاقت لسنوات” إقامة دولة فلسطينية

منذ 26 دقيقة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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موسكو: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة “أعاقت لسنوات” محاولات إقامة دولة فلسطينية.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بموسكو الأربعاء: “نعلم قدرة الغرب وخاصة الولايات المتحدة وكيف تعلن النصر، ونعلم كيف انتصروا في فيتنام وأفغانستان والعراق”.
وأكد لافروف أنه “لم يطرأ أي تحسن في أي من الدول التي تستخدمها واشنطن للدفاع عن مصالحها”.
وأضاف: “انظروا إلى ما حدث في الشرق الأوسط، في قطاع غزة، لأن واشنطن منعت لسنوات عديدة محاولات إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة على تصريحات الوزير الروسي.
(الأناضول)

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