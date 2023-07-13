سياسة | دولي | روسيا

لافروف: وجود مقاتلات إف-16 في أوكرانيا سيشكل تهديدا “نوويا” لموسكو

منذ 38 دقيقة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

حجم الخط
0

موسكو: حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة “لينتا رو” الإلكترونية من أن مقاتلات إف-16 التي ستسلّم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا “نوويا”.

وأكّد لافروف للصحيفة “سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي”. وأضاف “لا يمكن أن تتجاهل روسيا قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية” مشيرا إلى أن موسكو حذّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وكانت هذه الطائرات الحربية الحديثة على رأس مطالب كييف العسكرية من حلفائها الغربيين.

وتحدث لافروف عن خطط أمريكية لنقل مقاتلات إف-16 لأوكرانيا، رغم أن واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لأي بلد لتسليمها إياها.

وتقود هولندا والدنمارك خطة لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام الطائرات الأمريكية الصنع كجزء من تحالف يضم 11 بلدا.

وسيبدأ البرنامج في الدنمارك في آب/ أغسطس بعدما أذنت الولايات المتحدة بذلك.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية يبعث رسالة خاطئة إلى العالم
منذ ساعة واحدة
مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم عسكري “طويل الأمد” لأوكرانيا في مواجهة روسيا
منذ 21 ساعة
عملية تجسس واسعة النطاق.. متسلّلون إلكترونيون روس استدرجوا عاملين بسفارات في أوكرانيا بإعلان بيع سيارة
منذ 23 ساعة
زيلينسكي يدعو إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا في قمة الناتو
منذ 24 ساعة

إشترك في قائمتنا البريدية