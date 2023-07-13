لافروف: وجود مقاتلات إف-16 في أوكرانيا سيشكل تهديدا “نوويا” لموسكو

موسكو: حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة “لينتا رو” الإلكترونية من أن مقاتلات إف-16 التي ستسلّم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا “نوويا”.

وأكّد لافروف للصحيفة “سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي”. وأضاف “لا يمكن أن تتجاهل روسيا قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية” مشيرا إلى أن موسكو حذّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وكانت هذه الطائرات الحربية الحديثة على رأس مطالب كييف العسكرية من حلفائها الغربيين.

وتحدث لافروف عن خطط أمريكية لنقل مقاتلات إف-16 لأوكرانيا، رغم أن واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لأي بلد لتسليمها إياها.

وتقود هولندا والدنمارك خطة لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام الطائرات الأمريكية الصنع كجزء من تحالف يضم 11 بلدا.

وسيبدأ البرنامج في الدنمارك في آب/ أغسطس بعدما أذنت الولايات المتحدة بذلك.

(أ ف ب)