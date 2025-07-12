لافروف يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية ويشيد بعلاقة “أخوة لا تُقهر”

سول: قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف اجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم السبت، في مدينة وونسان الساحلية، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها “أخوة كفاح لا تُقهر”.

وأضافت الوزارة أن الزيارة تمثل استمرارًا لـ”الحوار الإستراتيجي” بين الجانبين، والذي انطلق عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، العام الماضي.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن لافروف قوله إن بوتين بعث برسالة أعرب فيها عن أمله في إجراء المزيد من الاتصالات المباشرة مستقبلًا.

كما شكر لافروف كوريا الشمالية على إرسالها قوات إلى روسيا، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية.

وتوثّقت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، حيث أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود، في إطار حملة استمرت عدة أشهر لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية، كما زوّدت روسيا بالذخائر، حسب تقارير رسمية.

وذكرت وكالة “تاس” أن لافروف التقى أيضًا نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي.

وكان لافروف قد وصل إلى وونسان، أمس الجمعة، قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتضم مدينة وونسان منتجعًا ساحليًا جديدًا افتُتح مؤخرًا، وهي معروفة أيضًا بوجود منشآت صاروخية وبحرية فيها.

وتُعد زيارة لافروف أحدث محطة في سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، في وقت يواصلان فيه تعزيز تعاونهما الإستراتيجي، والذي يشمل الآن اتفاقية دفاع مشترك.

وقال لافروف، بحسب وكالة تاس: “تبادلنا وجهات النظر حول الوضع المحيط بالأزمة الأوكرانية، وقد أكد أصدقاؤنا الكوريون دعمهم الراسخ لجميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، وكذلك لتحركات القيادة الروسية والقوات المسلحة الروسية”.

من جانبها، ذكرت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تكون بصدد إرسال قوات إضافية، في شهري يوليو/تموز أو أغسطس/آب، بعدما أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي للقتال إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

كما وافقت بيونغ يانغ على إرسال 6 آلاف من المهندسين العسكريين وعمال البناء للمساهمة في إعادة إعمار منطقة كورسك، التي شهدت توغلاً واسع النطاق من قبل القوات الأوكرانية، قبل نحو عام.

ومن المقرر أن يسافر لافروف لاحقًا إلى الصين لحضور اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقده يومي الإثنين والثلاثاء.

وأشارت وكالة “تاس” إلى أن منتجع وونسان الجديد قد يُعزز من حركة السياحة الروسية إلى كوريا الشمالية، لافتة إلى استئناف القطارات المباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ، ومشروع بناء جسر عبر نهر تومين، الذي يُشكّل جزءًا من الحدود المشتركة بين كوريا الشمالية والصين وروسيا.

(رويترز)