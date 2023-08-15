لافروف يحذر من خطر “صدام عسكري مباشر” بين القوى النووية 

موسكو: حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، من أن استمرار إمداد الغرب أوكرانيا بالسلاح يهدد بخطر وقوع “صدام عسكري مباشر بين القوى النووية”.

جاء ذلك في كلمة لافروف في المؤتمر الحادي عشر للأمن المنعقد في العاصمة موسكو، حسبما ذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية.

وقال لافروف إن “إمداد الولايات المتحدة وحلف الناتو أوكرانيا بالسلاح يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية”.

وأضاف: “اليوم تقوم الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي ومن أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي لاستنزاف روسيا وتقسيم العالم الروسي، بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الحديثة وإشعال الصراع أكثر فأكثر”.

وأوضح لافروف أن “مسارهم (الغرب) المغامر وغير المسؤول يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو وتزويد كييف بالسلاح، بينما لا تزال المواجهات مستمرة على عدة جبهات.

(الأناضول)