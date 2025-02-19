لافروف يشيد بترامب.. وزيلينسكي: رئيس أمريكا يعيش في «فضاء التضليل الاعلامي» الروسي

موسكو ـ كييف: أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقائه اللوم في النزاع الأوكراني على التحركات الرامية إلى ضم كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال لافروف أمام المشرعين في مجلس الدوما الروسي “إنه أول قائد غربي حتى الآن، وفي رأيي، القائد الغربي الوحيد الذي قال في العلن وبصوت عالٍ إن أحد الأسباب العميقة للوضع الأوكراني كان موقف الإدارة (الأمريكية) السابقة وإصرارها على جر أوكرانيا إلى الناتو”.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن لافروف قوله “ترامب سياسي مستقل تماما. بالإضافة إلى ذلك، فهو شخص اعتاد على الحديث بكل صراحة. مثل هؤلاء الأشخاص لا يخفون عادة آراءهم حول أفراد مثيرين للشفقة مثل زيلينسكي”.

زيلينسكي: ترامب يعيش في «فضاء التضليل الاعلامي» الروسي بالنظر لتصريحاته الأخيرة

في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس ترامب يعيش في “فضاء التضليل الاعلامي” الروسي بالنظر إلى تصريحاته الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في منتجع مار-إيه-لاجو في بالم بيتش في ولاية فلوريدا إن شعبية زيلينسكي بلغت 4% .

ورد زيلينسكي على هذا التصريح في مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، قائلا “لقد رأينا هذه المعلومات المضللة. نفهم أنها تأتي من روسيا”.

وأضاف أن “ترامب يعيش في فضاء التضليل الإعلامي”.

وأكد ازيلينسكي رغبته في الحصول على “ضمانات أمنية” من قبل حلفائه الغربيين تتيح “إنهاء” الحرب مع روسيا خلال السنة الجارية.

وقال “نريد ضمانات أمنية هذه السنة، لأننا نريد إنهاء الحرب هذه السنة”.

(وكالات)