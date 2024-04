لافروف يصل إلى الصين في زيارة تستمر يومين- (تدوينة)

بكين: وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بكين الإثنين في زيارة رسمية تستمر يومين ويسعى خلالها لتعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده، بحسب ما أعلنت موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في منشور على منصة إكس إنّ طائرة لافروف حطّت في بكين الإثنين.

🇷🇺🛬 Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov arrives in Beijing on an official visit.#RussiaChina pic.twitter.com/5SIfNiCyVN

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 8, 2024