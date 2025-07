لافروف يلتقي نظيره السوري في موسكو ويدعو الشرع لحضور القمة الروسية العربية

موسكو: التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره السوري أسعد الشيباني في موسكو، اليوم الخميس، في زيارة تُعد الأولى لمسؤول سوري رفيع المستوى من الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بحليف روسيا السابق، المخلوع بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول.

وقال لافروف إن موسكو تأمل أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع القمة الروسية العربية، المقرر عقدها في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف لافروف: “بالطبع، نأمل أن يتمكن الرئيس الشرع من المشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقررة في 15 أكتوبر”.

وتولى الشرع منصبه بعد قيادته لقوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول، وشكل بعدها حكومة جديدة. وقد فرّ الأسد إلى روسيا، حيث حصل على حق اللجوء.

🇷🇺🇸🇾 Lavrov is holding a meeting with the head of the Syrian Foreign Ministry, who is visiting Moscow, reports the RIA Novosti correspondent. pic.twitter.com/nHhPTFHSsd

— Zlatti71 (@Zlatti_71) July 31, 2025