لافروف: يمكن وقف عمليتنا في أوكرانيا حال التوصل لنتائج مرضية بالمفاوضات

أنقرة: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إن العملية العسكرية لبلاده في أوكرانيا يمكن أن تتوقف حال التوصل إلى نتائج مرضية لروسيا في المفاوضات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده لافروف مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب لقائهما في أنقرة.

وتطرق لافروف للحرب بين روسيا وأوكرانيا قائلا إنه لم يسمع من الجانب الأمريكي تصريحا يفيد بإمكانية قبول محادثات إسطنبول (في مارس/ آذار 2022) كأساس للحل.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

وذكر لافروف أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون “منع أوكرانيا من توقيع مسودة الاتفاق في محادثات إسطنبول”.

وفيما يخص الحوار الذي جرى مع الولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، قال لافروف “برزت آراء متباينة خلال مباحثات الرياض وسنواصل محادثاتنا مع شركائنا الأمريكيين”.

وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، أعلن الرئيس ترامب توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء الماضي، محادثات روسية أمريكية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف لافروف: “سيتم هذا الأسبوع إجراء مشاورات شاملة لبدء أنشطة السفارات مع الولايات المتحدة وآمل ألا نواجه عوائق مصطنعة”.

وشدد الوزير الروسي على أهمية الحوار والاتصال بين أنقرة وموسكو قائلا إن “تركيا وروسيا على اتصال بكافة المجالات رغم التوترات الدولية والرئيسان أردوغان وبوتين على اتصال دائم”.

وفيما يخص سوريا، قال لافروف إن الولايات المتحدة أنشأت شبه دولة في شمال سوريا وتدعم الانفصاليين هناك، في إشارة إلى تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”.

(الأناضول)