“لاكروا”: سوريا على الحافة.. هل تنجح في تجنّب دوامة الانتقام؟

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “سوريا على الحافة”، قالت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، في افتتاحيتها، إنه، بعد ثلاثة أسابيع من سقوط بشار الأسد، يتعيّن على قادة سوريا الجدد العمل من أجل المصالحة مع ملاحقة مسؤولي النظام السابق.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الساعات التي تعيشها سوريا، منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي تاريخ السقوط السريع وغير المتوقع لنظام بشار الأسد، هي من الساعات التي ستدخل بلا شك الكتب المدرسية.
والارتياح الناتج عن سقوط الدكتاتورية أفسح المجال تدريجياً لشعور بالشك، تغذيه مجموعة من الأسئلة، من قبيل: من هم بالضبط أسياد دمشق الجدد؟ وما نوع القوة التي سيضعونها؟
واعتماداً على كيفية الإجابة على هذه التساؤلات، باختيار نظام ديمقراطي أو إسلامي، فإن سوريا، التي أصبح مصيرها على المحك أكثر من أي وقت مضى، ستميل إلى جانب أو آخر.
وتتابع الصحيفة الفرنسية: “في هذه الإدارة للانتقال من نظام إلى آخر سيكون على السلطة الجديدة أن تبدأ العمل على تحقيق المصالحة والوحدة. وفي هذه العملية، سيتم مراقبة مصير الأقلية العلوية، فضلاً عن مصير المسيحيين، عن كثب من قبل المراقبين الدوليين”.
لتحقيق المصالحة، فإن إقامة عدالة حقيقية، أمر ضروري لمحاكمة مرتكبي الجرائم الحقيقية للغاية التي ارتُكبت في السنوات الماضية، وفي المقام الأول الديكتاتور السابق الذي فرّ إلى روسيا. لكن قبل كل شيء يجب ألا يجر البلاد إلى دائرة الانتقام الجهنمية.
…بالنسبة للقيادة المؤقتة والجديدة في سوريا …هنالك من في المنطقة والعالم يريد ان تفشل تجربتها …لكن اكبر تحدي لها شخصيا اراه هو ان تتشبه بالنظام السابق ، عندئذ ستنحو الامور الى فشل لسوريا الجديدة والشعب السوري …الانتقام سيجر سوريا الى اعادة انتاج ما يشبه النظام السابق والى ادخال سوريا في حلقة مفرغة …كذلك موضوع لعن وسب حافظ الاسد والدوس على تماثيله لا ينبغي ان يستمر …وايضا هنالك من كان يعمل مع النظام وذو كفاءة فيمكن الاستفادة منه …فتح صفحة جديدة في سوريا هو لصالح كل السوريين وليس الانتقام …
تقول الصحيفة الفرنسية: “السقوط السريع وغير المتوقع لنظام بشار”، وهو قول مغلوط، فثورة الشعب السوري الأخيرة ضد حزب البعث الإرهابي الفاسد استمرت 13 عاماً، قبل انهيار عصابة الأسد وأبيه بعد 54 عاماً، فالأنظمة الدكتاتورية مهماً طال تمكنها فسقوطها حتمي، ففي فرنسا انهارت حكومة فيشي العسكرية بقيادة بيتان بعد 4 سنوات، والحزب الفاشي الإيطالي إنهار وأعدم زعيمه موسوليني، كما إنهار الحزب النازي الألماني بعد انتحار زعيمه هتلر، وأعدم شاوشيسكو وانهار معه حزبه الروماني الشيوعي، كما هرب رضا بهلوي وانهارت معه امبراطورية عرش الطاووس، وإنهار وتفكك الاتحاد السوفيتي بحزبه الشيوعي، وهرب كرزاي مع الجيش الأمريكي الإرهابي من افغانستان، وهروب بشار ومصيره الأسود ليس الأول ولا الأخير