لامين يامال أفضل لاعب في العالم في استفتاء صحيفة “ماركا”

إسطنبول: توج الدولي الإسباني لامين يامال، جناح فريق برشلونة، الخميس، بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال موسم 2024-2025 في استفتاء صحيفة “ماركا” المدريدية السنوي.

وأعلنت لجنة تحكيم، المؤلفة من 133 صحافيا من “ماركا” ووسائل إعلام إسبانية ودولية بجانب لاعبين سابقين ومدربين، قائمة أفضل 100 لاعب، وتضمنت 4 لاعبين عرب، و3 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء فوز يامال (18 عاما) بالجائزة بعد موسم مميز مع الفريق الكاتالوني، كلّله بالثلاثية المحلية، الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، بجانب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ سجل إجمالي 18 هدفا بجانب 25 تمريرة حاسمة.

وحصد يامال، 3310 نقاط، متقدما بفارق كبير على عثمان ديمبيلي (3100) وفيتينيا (2732).

وتقدم يامال، الذي احتل المركز الرابع في تصنيف ماركا لأفضل 100 لاعب في موسم 2023-2024 (خلف فينيسيوس جونيور، وبيلينغهام، ورودري هيرنانديز)، ثلاثة مراكز ليتوج بلقب هذا العام.

واحتل عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان المركز الثاني، رغم أنه المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية بعد قيادة فريقه الفرنسي للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، بجانب الهيمنة المحلية.

وحقق البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان المركز الثالث، ويليه البرازيلي رافينيا نجم برشلونة رابعا، والفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد خامسا.

واحتل بيدري لاعب وسط برشلونة المركز السادس، متقدما على المصري محمد صلاح، أيقونة ليفربول صاحب المركز السابع، فيما نال المغربي أشرف حكيمي نجم سان جيرمان المركز الثامن.

واكتملت قائمة الـ10 الأوائل بوجود الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان نونو مينديز، وزميله الحارس جيانلويجي دوناروما، فيما تراجع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد للمركز 25، بعد أن نال جائزة الموسم السابق لأفضل لاعب بالعالم من الصحيفة.

وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي المركز 30، أما غريمه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي فجاء بالمركز 49.

ومن الدوري السعودي أيضا اختير النجم الفرنسي من أصل جزائري كريم بن زيمة، هداف الاتحاد في المركز 63، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي بطل آسيا بالمركز 80، واختير النجم المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الحالي بالمركز 70.

(الأناضول)