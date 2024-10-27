لامين يامال يتعرض لإساءات عنصرية في مباراة الكلاسيكو- (فيديو)

برلين: ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تعرض لإساءات عنصرية في مباراة الكلاسيكو التي فاز بها فريقه على ريال مدريد برباعية نظيفة السبت، وذلك في إشارة لمقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحدثت الإساءات بعدما سجل يامال الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 77 في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل فريق الريال.

Diferentes formas de tomarte los insultos. Si ayer Lamine Yamal quiere, se para el partido. Pero solamente quiso ser protagonista en el campo. pic.twitter.com/7FCvgFPH6u — Iván (@IvaanBlanco26) October 27, 2024

وذكر ريال في بيان الأحد إنهم فتحوا تحقيقا في الواقعة.

وقال النادي: “فتح ريال مدريد تحقيقا من أجل تحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المشينة والحقيرة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة”.

وأضاف البيان: “يدين ريال مدريد بشدة أي نوع من أنواع السلوك العنصري، أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويأسف النادي بشدة عن الاساءات التي وجهتها جماهير قليلة بالأمس في أحد أركان الملعب”.

ويتوقع أن تقوم رابطة الدوري الإسباني بالتحقيق في الواقعة.

يذكر أنه فرضت السلطات الكروية في إسبانيا مؤخرا عقوبات أكثر صرامة على مثل هذه الحوادث، خاصة بعد قضية الإساءة العنصرية التي تعرض لها مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال مباراة أمام بلنسية في مايو/ أيار 2023.

وفرضت عقوبات على بلنسية من بينها حظر دخول جماهيره بشكل جزئي للمباريات. كما أصدرت محكمة إسبانية حكما بالسجن ثمانية أشهر على ثلاثة مشجعين.

(د ب أ)