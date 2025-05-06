لامين يامال يقترب من تمديد عقده مع برشلونة

مدريد: يقترب نادي برشلونة، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، من تمديد عقد نجمه الشاب لامين يامال (17 عاما)، حسبما أفادت صحيفة (سبورت) الكتالونية، الثلاثاء.

ولا يتم السماح بإبرام عقود طويلة الأمد في إسبانيا إلا لمن يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

ووفقا للتقرير، فإن يامال يعتزم التوقيع على عقد لمدة 5 سنوات عند بلوغه الثامنة عشر من عمره في 13 يوليو/ تموز المقبل.

ويستمر عقد يامال الحالي مع فريق الشباب في برشلونة حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام القادم.

وكانت صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية، كشفت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن برشلونة بصدد منح جناح منتخب إسبانيا (بطل أوروبا) “عقدا مذهلا” بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر.

(د ب أ)