لانتقاده نتنياهو على الهواء.. قناة إسرائيلية تعلّق عمل أحد مراسليها

القدس: كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الاثنين، أن القناة 13 الإخبارية علّقت مؤقتًا عمل مراسل لديها بعد أن انتقد على الهواء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إنه “تم إيقاف مراسل أخبار القناة 13 (خاصة) جيل تماري، عن العمل بعد أن قال يوم الأحد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مهتم بالإفراج عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) في غزة ويريد موتهم جميعا”.

واستدركت: “من المتوقع أن يعود تماري (إلى عمله في القناة)، الذي اعتذر في وقت لاحق الأحد، يوم الأربعاء”.

ونقلت الصحيفة عن القناة أن إدارتها “تدين ما قاله جيل تماري”، وقالت: “لقد أخطأ في تصريحه واعتذر عنه على الهواء، وبعد ذلك فقط، من المتوقع أن يعود إلى الهواء في الأيام المقبلة”.

ولم يصدر عن نتنياهو أو مكتبه تعليق علني على الحادث حتى الساعة 13:30 (ت.غ).

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل في كشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8 آلاف و800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية لأول مرة في تاريخها.

(الأناضول)





