لاوسون يواصل تعويض ريكاردو في سباق قطر ضمن فورمولا 1

الدوحة: سيحل النيوزيلندي ليام لاوسون محل الأسترالي دانييل ريكاردو في فريق ألفا تاوري للسباق الخامس تواليا عندما تنطلق جائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مطلع الأسبوع.

وشارك السائق البالغ من العمر 21 عاما لأول مرة في سباقات فورمولا 1 في جائزة هولندا الكبرى في أغسطس آب الماضي بعد تعرض ريكاردو لحادث وإصابته بكسر في اليد خلال التجارب الحرة.

وسجل أول نقاطه عندما احتل المركز التاسع في سنغافورة في سباقه الثالث الشهر الماضي.

وقال لاوسون في مؤتمر صحافي للفريق “لا يزال أمامنا المزيد لنتعلمه عن التحديثات في السيارة. لست متأكدا أن قطر هي نوع الحلبة التي تناسب سيارتنا.

“يستغرق التعلم وقتا ولدينا المزيد من الفرص في قطر لمحاولة تحقيق أقصى استفادة من السيارة”.

وتدرب لاوسون على مسار حلبة سباق قطر على أجهزة المحاكاة الأسبوع الماضي وتوقع سباقا مثيرا مطلع الأسبوع.

وسيعود النيوزيلندي للعب دور السائق الاحتياطي الموسم المقبل مع تأكيد مشاركة ريكاردو والياباني يوكي تسونودا في الموسم المقبل.

وقال لاوسون، الذي يتنافس أيضا في سلسلة سوبر فورمولا اليابانية حيث تتعارض الجولة الأخيرة مع سباق جائزة المكسيك الكبرى، إن هدفه الآن هو التأكد من حصوله على مقعد في فورمولا 1 مستقبلا.

(رويترز)