لايبزغ يتواصل مع ابن أنشيلوتي لقيادته في الموسم المقبل

لايبزغ: تواصل نادي لايبزغ الألماني مع ديفيد أنشيلوتي، نجل مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، في إطار بحثه عن مدرب جديد للفريق بدءا من الصيف المقبل، حسبما أفادت تقارير صحافية، يوم الأربعاء.

وكشفت صحيفة (بيلد) الألمانية أن إدارة لايبزغ ترى أن أنشيلوتي الابن خيار محتمل في حال عدم توفر أي من مرشحيهم المفضلين، الذين يأتي في مقدمتهم الإسباني سيسك فابريغاس والنمساوي أوليفر غلاسنر.

وكان دافيدي أنشيلوتي (35 عاما)، جزءا من الجهاز الفني لوالده لمدة 12 عاما، وعمل معه في أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، ونابولي الإيطالي، وإيفرتون الإنكليزي، وريال مدريد، علما بأن المدرب المساعد يرتبط بعقد مع الريال حتى عام 2026، ولم يسبق له أن عمل مديرا فنيا.

ويرتبط فابريغاس، نجم منتخب إسبانيا وأرسنال الإنكليزي السابق، بعقد مع نادي كومو الإيطالي، فيما قاد غلاسنر فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز بلقب الدوري الأوروبي عام 2022، وهو الآن مدير فني لفريق كريستال بالاس الذي صعد لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي هذا الموسم.

وقام لايبزغ بتعيين زولت لوف مدربا مؤقتا للفريق خلفا لماركو روزه قبل بضعة أسابيع.

(د ب أ)