 لايبزيغ يؤجل تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني

برلين: أجل فريق لايبزيغ تتويج ضيفه بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما فرض عليه نتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، السبت، على ملعب “ريد بول أرينا” في الجولة 32 للمسابقة.

التعادل رفع رصيد الفريق البافاري إلى 76 نقطة في الصدارة، وأصبح في انتظار تعثر ليفركوزن الوصيف برصيد 67 نقطة، أمام فرايبورغ الأحد، للإعلان عن فوزه بالبطولة رسميا قبل جولتين من الختام.

في المقابل، رفع لايبزيغ رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف فرايبورغ، الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

باغت لايبزيغ ضيفه بهدفين في الشوط الأول عبر السلوفيني بنيامين سيسكو بعد خروج خاطئ من حارس مرمى البايرن، ولوكاس كلوسترمان من رأسية، في الدقيقتين 11، و39.

وفي الشوط الثاني، تمكن البايرن من معادلة النتيجة في غضون دقيقتين عبر المدافع الإنكليزي إريك داير، والفرنسي مايكل أوليسيه تواليا في الدقيقتين 62، و63.

ومنح ليروي ساني الفريق البافاري التقدم في نتيجة اللقاء بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الدنماركي يوسف بولسن خطف هدف التعادل للايبزيغ في الدقيقة 5+90.

وفي مباريات أخرى، تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه هوفنهايم 4-4، ويونيون برلين وفيردر بريمن 2-2، في حين فاز شتوتغارت على مضيفه لي ميلر 1-0.

(الأناضول)