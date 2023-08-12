لايبزيغ يصعق بايرن بثلاثية أولمو في الظهور الأول لكين

ميونيخ: أحرز داني أولمو ثلاثة أهداف ليقود رازن بال شبورت لايبزيغ إلى لقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم بالفوز 3-صفر على مضيفه بايرن ميونيخ في الظهور الأول للمهاجم هاري كين اليوم السبت.

وبعد ساعات من انتقاله إلى بايرن في صفقة قياسية للدوري الألماني قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) جلس كين على مقاعد البدلاء ليشاهد تأخر فريقه مبكرا.

واحتاج أولمو إلى ثلاث دقائق فقط ليفتتح التسجيل من مدى قريب في مرمى زفين أولرايش.

وعزز المهاجم الإسباني من تفوق لايبزيغ، بطل كأس ألمانيا، بعدما راوغ اثنين من اللاعبين بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ليسدد من بين قدمي أولرايش قبل دقيقة واحدة من الاستراحة.

وكاد محمد سياكان لاعب لايبزيج أن يمنح التعادل لبايرن حين سدد في قائم مرمى فريقه بالخطأ أثناء تشتيت كرة.

ومع إهدار بايرن للفرص باستمرار، كما كان الحال في الموسم الماضي، دفع المدرب توماس توخيل بقائد إنجلترا كين بدلا من ماتيس تيل في الدقيقة 64 وسط تشجيع حماسي من الجماهير.

لكنه بالكاد لمس الكرة ثلاث مرات، وبعد أربع دقائق من نزوله احتسب الحكم ركلة جزاء للايبزيغ إثر لمسة يد على البديل المغربي نصير مزراوي نفذها أولمو بنجاح ليكمل الثلاثية ويضمن أول لقب لفريقه بالموسم الجديد.

وقال أولمو “إنها ليلة مذهلة، اجتهدنا خلال 90 دقيقة واستحوذنا كثيرا، توقعنا الفوز وأردنا رفع الكأس ولا توجد طريقة أفضل لبدء الموسم”.

وأضاف “نريد أن نكون على القمة، لدينا فريق قادر على المنافسة”.

وعبر توخيل عن استيائه الشديد بسبب الأداء وقال إن الفريق بدا كما لو أنه لم يعمل خلال فترة الإعداد للموسم.

وأضاف “إنها مشكلة كبيرة لأننا نشعر بأننا لم نفعل أي شيء خلال التحضيرات في أربعة أسابيع ماضية”.

وتابع “لا يمكنني شرح ما حدث، لم يكن الجهد كافيا وحسب في كل مركز، ليست لدي أدنى فكرة عن السبب، لا علاقة بين مستوانا واستعداداتنا للمباراة وبين الأداء في الملعب.

“هذا ليس جيدا، هذا أسوأ شيء لأن هناك تناقض كبير”.

ويستهل بايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري عندما يحل ضيفا على فيردر بريمن يوم الجمعة المقبل ويأمل في أن يحل كين أزمته الهجومية المستمرة منذ رحيل روبرت ليفاندوفسكي العام الماضي.

(رويترز)