“لا أحد يعرف”: زواج بين “نوبل” والتهجير.. ونتنياهو يدعو وزيريه للحفل وزامير تحت “عربات اليمين”  

قبل بضع ساعات من بداية اللقاء الأول (من بين لقاءين خطط لهما) بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، قتل 5 جنود إسرائيليين وأصيب 14 في انفجار حقل ألغام شمالي القطاع. الانفجار، قرب أنقاض بيت حانون، ذكر إلى أي درجة ما زالت إسرائيل عالقة في حرب عبثية لا مبرر لاستمرارها. “كنت جندياً بطلاً في حرب بلا هدف”، هكذا بدأ صديق الشاويش بني اسولين، بتأبين أحد القتلى.

القوة التي أصيبت من “نيتسح يهودا” في لواء “كفير” كانت تتحرك سيراً على الأقدام في منطقة مفتوحة على بعد مسافة قصيرة عن حدود إسرائيل. أصيب عدد من الجنود بانفجار العبوة الأولى. وعندما تجمع أصدقاؤهم لإنقاذ الجرحى والقتلى، شُغلت ضدهم عبوتان متتاليتان. وبين العبوة الثانية والثالثة، بدأ إطلاق النار عليهم برشاشات. هكذا قتل خمسة جنود وأصيب اثنان إصابة بالغة، وتم إخراج سرية كاملة من العمل نهائياً. وربما رد القوات أفشل محاولة اختطاف جندي. رجال حماس يختبئون في أنفاق داخل المنطقة المدمرة، لكن بقايا المباني والتدمير الكلي للمدينة وفر أفضلية أمام القوة، والتي كانت جزءاً من عدد من سرايا مشاة وسرية مدرعة تحركت نحو المدينة. تقدر قيادة المنطقة الجنوبية وجود نشطاء لحماس يقدر عددهم بعشرات المسلحين بقيادة قائد كتيبة. الإطار العسكري تحت قيادته تفكك، ولكن الجيش الإسرائيلي يعترف أنه تكفي لدغات من عمليات راجلة بين حين وآخر، ويكفي استغلال ضعف حركة القوات أو استعدادها، كي يتم إلحاق خسائر.

كبار القادة في الجيش الإسرائيلي يعدون بمواصلة العمل ضد بقايا حماس في بيت حانون. لكنهم يعرفون الحقيقة، وهي أن الثمن سيكون عالياً.

يعمل الجيش الإسرائيلي بين حين وآخر في بيت حانون التي اضطر معظم سكانها لمغادرتها منذ بداية العملية البرية في الحرب في نهاية تشرين الأول 2023.

لم أحد في الجيش يتذكر عدد المرات التي دخلت فيها القوات الإسرائيلية إلى بيت حانون، وكم عدد المرات التي أعلن فيها عن احتلالها أو عن الهزيمة التي لحقت بكتيبة حماس في المكان، حيث معظم القادة، من هيئة الأركان وحتى وحدات الجيش الإسرائيلي في الميدان، تبدلوا منذ بداية الحرب. الجنازات الخمسة في خلفية اللقاء بين ترامب ونتنياهو في واشنطن، أثبتت أنها حرب يجب أن تنتهي.

مهما ضربت حماس فلن تغير من مطالبها تحت الضغط العسكري الذي لا يشمل احتلال كل القطاع. في حين أن احتلال القطاع كله سيكلف خسائر وسيعرض حياة عشرين مخطوفاً للخطر.

مصطلح مغسول

ما الذي يحدث بالضبط بين ترامب ونتنياهو، حتى الآن نحن لا نعرف. مساء أمس، التقيا للمرة الثانية في غضون يوم، وتحدد اللقاء بعد إنذار قصير. ما يسمى مصدراً سياسياً كبيراً، وأحاط المراسلين الإسرائيليين المرافقين للزيارة، قال إنه لا فرق بين مواقف إسرائيل ومواقف الولايات المتحدة في المفاوضات حول وقف إطلاق النار. المهم للطرفين واضح أيضاً من الحوار القصير الذي وثقته العدسات. ترامب راض عن إعلان نتنياهو توجهه إلى لجنة جائزة نوبل للسلام، الذي اقترح فيه اسم الرئيس مرشحاً للجائزة (كان على ترامب أن يسأل نفسه إذا كان شخص نزيه مثل نتنياهو، سيقرب الجائزة أم تبعده عنه). عاد نتنياهو للتحدث عن “الهجرة الطوعية” لسكان القطاع، وهو المصطلح المغسول لخطة طرد عنيفة وقسرية لسكان القطاع.

هذه الخطة ترفع رأسها القبيح مرة كل شهرين تقريباً، بالأساس أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن. ترامب الذي عبر عن دعم الفكرة في شباط الماضي، يظهر أنه فقد الاهتمام بها منذ ذلك الحين. يبدو أن الانشغال الكبير لرئيس الحكومة ورجاله بذلك، لا ينبع من اعتبارات استراتيجية أو حتى ضغوط ائتلافية (محاولة إبقاء أحزاب اليمين المتطرف في الائتلاف)، ربما هذا يمثل “الماعز” التي يمكن إخراجها من الغرفة في وقت لاحق في المفاوضات إذا أظهرت حماس المرونة.

في هذه الأثناء، قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، قبل سفره إلى قطر، بأنهم نجحوا في التغلب على ثلاث من بين أربع نقاط خلاف بين الطرفين، وإنه يأمل باحتمالية استكمال الصفقة حتى نهاية الأسبوع القادم. إضافة إلى الخلافات، فالمشكلة أن توجه نتنياهو سيكون نحو صفقة جزئية فقط؛ لا ليبحث عن طريقة للعودة إلى القتال بعد الستين يوماً لوقف إطلاق وإعادة نصف المخطوفين الأحياء، بل لأنه يريد الدفع قدماً بخطة ترتبط بطرد سكان القطاع، دفع معظم سكان القطاع نحو رفح، وهي المدينة التي دمرها الجيش الإسرائيلي بالكامل. الوزيران سموتريتش وبن غفير يطلبان ذلك، ونتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يوافقانهما. ادعاء إقامة “مدينة إنسانية” في رفح ادعاء مدحوض، وهو ليس أقل من محاولة لتعريف الخطوة كتشجيع على الهجرة الطوعية. عملياً، تريد إسرائيل استبدال ظروف سكان القطاع القاسية، الذين يتجمعون في منطقة المواصي قرب شاطئ البحر، بظروف أكثر قسوة في رفح.

المبرر كالعادة، أن النصر في متناول اليد؛ يحتاج نتنياهو إلى بضعة أشهر للقضاء كليا على حماس. قبل سنة تقريباً تم تسويق احتلال رفح بهذه الطريقة. قبل شهرين كان هناك حل سحري آخر، وهو السيطرة على توفير المساعدات الإنسانية التي ما زالت تجري بصعوبات كثيرة (وكلفت حياة مئات الفلسطينيين الذين في معظمهم جاءوا لطلب الغذاء). الآن، لا تصارع إسرائيل في المفاوضات إلا على مستقبل صندوق المساعدة الذي تحيطه علامات استفهام كثيرة لعلاقته برجال أعمال وربما سياسيين. رئيس الأركان إيال زامير هو من يتلقى النار الآن، ويصيبه قلق من نتنياهو وكاتس وغيرهما بسبب تحفظه من نية تجميع السكان في رفح. التسريبات ضده جزء من محاولة متعمدة لتخويفه بهدف ترويضه وكبحه.

عاموس هرئيل

هآرتس 9/7/2025