لا أدلة في إمارة موناكو على تبييض الأموال من قبل ميقاتي وعائلته

بيروت-“القدس العربي”:

لا أدلة على الاثراء غير المشروع لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وتببض الاموال، هذا ما أعلنه المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي في بيان بعد انتهاء التحقيقات في امارة موناكو، وجاء في البيان “أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال. وأشار نائب المدعي العام إلى “ان التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة”.

واضاف “إن هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الاعلامية المعروفة المصدر والاهداف التي شُنت على دولة الرئيس وعائلته لاسباب سياسية. مع اقفال هذا الملف، يهمنا التأكيد أنه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة دولة الرئيس ميقاتي في أي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء”.

وختم “إن دولة الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحَكَم والفصل”.